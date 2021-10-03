Antalya'da ırmağa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da ırmağa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da ırmağa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin ırmağa düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin ırmağa düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Kozan'ın (70) kullandığı 07 YJ 063 plakalı otomobil, Bucakköy Mahallesi'nde Köprüçayı Irmağı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Kozan ile eşi Sultan Kozan (70), ırmaktaki araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araç ise vinç yardımıyla ırmaktan çıkarıldı.

Antalya'da ırmağa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da ırmağa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da ırmağa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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