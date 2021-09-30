Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 3 iş yerinden para çaldıkları öne sürülen İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip para üstü alırken "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'dan kiraladıkları araçla Antalya Havalimanı civarında görülen şüpheliler, kovalamaca sonucu Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan İran uyruklu H.M, M.N. ve E.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.