Antalya'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitimi" Gerçekleştirildi
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Antalya'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitimi" Gerçekleştirildi

Antalya'da 'İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitimi' Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığımız ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliği ile 24-28 Mayıs 2021 tarihinde Antalya'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığımız ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliği ile 24-28 Mayıs 2021 tarihinde Antalya'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

İki ayrı grup halinde düzenlenen eğitim programının ilki 24 ve 25 Mayıs 2021 tarihlerinde psikolog ve sosyologlara yönelik, ikincisi ise 26-27 ve 28 Mayıs 2021 tarihlerinde il göç uzmanlarına yönelik yapıldı.

"Kriz Dönemlerinde İnsan Ticaretiyle Mücadele ve İnsan Ticareti ile Mücadelede Koruma Odaklı Yaklaşımın Levant Bölgesinde Yaygınlaştırılması Projesi (Atıp-Levant)" kapsamında düzenlenen programda; Genel Müdürlüğümüz ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından insan ticareti kavramı, mağdur destek hizmetleri ile kurumların insan ticaretiyle mücadele alanındaki iş birliğine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitimde ayrıca Yargıtay Savcısı Rıfat SAGUT tarafından "Yargıtay Kararları ve Dava Örnekleri", TOBB Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ tarafından "Türk Ceza Kanununda İnsan Ticareti Suçu ve Benzer Suçlarla İlişkisi" ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ezgi YAMAN tarafından "İnsan Ticaretiyle Mücadelede Sosyal Hizmetin Önemi ve Temel Modeller" konularında sunum yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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