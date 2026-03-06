Haberler

Antalya'da inşaattan düşen usta hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan inşaat ustası hayatını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçaalan Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat ustası İsmet Çatal çalıştığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Çatal, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmet Çatal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Çatal'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazenin bugün Kuşçalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

