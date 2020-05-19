Antalya'da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı ANTALYA'nın Serik ilçesinde yapım çalışmaları süren kongre ve kültür merkezi inşaatında çökme meydana geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yapım çalışmaları süren kongre ve kültür merkezi inşaatında çökme meydana geldi. Moloz altında kalan 2 işçi yaralandı.

Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yüklenici firmaya 23 bin metrekare alan üzerine inşa ettirilen ve 2019 yılında temeli atılarak inşasına başlanan Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin ikinci katında, saat 14.30 sıralarında çökme meydana geldi. İşçilerden Şakir Yıldız ile Yusuf Eğilmez (33) moloz altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sol ayağında kırıklar olduğu belirtilen Şakir Yıldız ile sağ kol ve çenesinden yaralanan Yusuf Eğilmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaatta çökme meydana gelen alanda kalıpların çöktüğü görülürken, işçiler daha sonra bu alanda temizlik yaptı.

Kaynak: DHA