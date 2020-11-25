Antalya'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralı

25.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:55
Antalya'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralı

Antalya'da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Antalya'da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada, çakılı kalıpta çökme meydana geldi.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında molozların ve dökülen betonun altında kalan 4 işçi yaralandı.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

İlgili Haberler

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Beton pompası devrildi: 2 yaralı
Beton pompası devrildi: 2 yaralı
Beton pompası mikseri şarampole devrildi: 2 yaralı
Beton pompası mikseri şarampole devrildi: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Seki Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:58:25. #1.14#
title