Antalya'da inşaatlardan siparişle hırsızlık

Antalya'da inşaatlardan siparişle hırsızlık

Antalya'da siparişle girdikleri inşaatlardan musluk ve batarya çaldığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi yakalandı.

03.10.2019 17:30
Antalya'da inşaatlardan siparişle hırsızlık

Antalya'da siparişle girdikleri inşaatlardan musluk ve batarya çaldığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi yakalandı.


Döşemealtı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirli aralıklarla inşaatlardan musluk ve armatür gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgede onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri E.Z.,H.C.K ve S.Ö'yü düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada çok sayıda musluk, armatür, çeşitli el aletleri, bilgisayar ve halı ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 14 hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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