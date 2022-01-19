Antalya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'da, 4 inşaattan malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından İslamlar, İkizce ve Yeşilköy mahallelerinde 4 inşaattan demir ve ahşap malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

İnşaatlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.D, F.D. ve M.T.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla, hırsızlıkta kullandıkları araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada, demir kesme makası ve 2 demir bükme aleti ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerin bir inşaata hırsızlık amacıyla araçla girişleri ve hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.