Antalya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da, 4 inşaattan malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'da, 4 inşaattan malzeme çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından İslamlar, İkizce ve Yeşilköy mahallelerinde 4 inşaattan demir ve ahşap malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

İnşaatlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.D, F.D. ve M.T.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla, hırsızlıkta kullandıkları araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada, demir kesme makası ve 2 demir bükme aleti ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerin bir inşaata hırsızlık amacıyla araçla girişleri ve hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Hisarcık, Antalya, JASAT, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title