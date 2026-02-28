Antalya'da inşaatın 5'nci katından düşen işçi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı süren bir inşaatta 5'inci kattan düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi kışlabucağı Caddesi üzerindeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Mustafa E. isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5'inci kattan toprak zemine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan Mustafa E., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruyan işçi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı