Haberler

Antalya'da inşaatın 5'nci katından düşen işçi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı süren bir inşaatta 5'inci kattan düşen işçi ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı süren bir inşaatta 5'inci kattan düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi kışlabucağı Caddesi üzerindeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Mustafa E. isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5'inci kattan toprak zemine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan Mustafa E., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruyan işçi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı