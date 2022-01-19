Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli yakalandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar, İkizce ve Yeşilköy mahallelerinde inşaatlardan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında 4 ayrı inşaattan A.D, F.D. ve M.T.K'nın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlarında demir kesme makası ve 2 demir bükme aleti ele geçirildi.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Hisarcık, Antalya, İkizce, Güncel, Haber

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