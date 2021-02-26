Antalya'da inşaat halindeki evde üç çocuğuyla yaşayan kadına yardım eli uzandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalya'da inşaat halindeki evde üç çocuğuyla yaşayan kadına yardım eli uzandı

26.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:07
Antalya'da inşaat halindeki evde üç çocuğuyla yaşayan kadına yardım eli uzandı

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki dairenin tek odasında biri engelli üç çocuğuyla yaşayan kadına, engelli yakını aylığı bağlandı, gıda ve eşya yardımları yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki dairenin tek odasında biri engelli üç çocuğuyla yaşayan kadına, engelli yakını aylığı bağlandı, gıda ve eşya yardımları yapıldı.

İhtiyaç sahibi Özgül Yaman'ın üç çocuğuyla mutfak, tuvalet ve banyosu olmayan inşaat halindeki dairenin tek odasında verdiği yaşam mücadelesinin haberlere yansıması üzerine, Kaymakamlık, Serik Belediyesi ve çeşitli sosyal yardımlaşma dernekleri harekete geçti.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Yaman'a engelli çocuğu nedeniyle engelli aylığı bağlandı. Ayrıca aileye nakdi destek ve gıda yardımında bulunuldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Projesi kapsamında aileye yardım yapıldı.

Serik Belediyesince inşaat halindeki evin bitirilmesi için çalışmalara başlandı.

Antalya'da kurduğu "Kadının Sesi" grubuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan İnayet Öztürk Yücetaş da aileyi ziyaret etti.

Aileye gıda, kıyafet, mobilya gibi yardımlarda bulunduklarını anlatan Yücetaş, halkın çok duyarlı olduğunu, bu tür durumlarda hızlı koordinasyon sağlanarak gerekli yardımların yapıldığını belirtti.

Merkez Mahalle Muhtarı Zafer Korkmaz ise yardımseverlerin Özgül Yaman'a ve ailesine sahip çıktığını söyledi.

Özgül Yaman, kendilerine yardım eli uzatan herkese teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarının daha farklı olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Türkan Şoray
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da inşaat halindeki evde üç çocuğuyla yaşayan kadına yardım eli uzandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:10:21. #1.14#
title