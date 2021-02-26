Antalya'da inşaat halindeki evde üç çocuğuyla yaşayan kadına yardım eli uzandı

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki dairenin tek odasında biri engelli üç çocuğuyla yaşayan kadına, engelli yakını aylığı bağlandı, gıda ve eşya yardımları yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki dairenin tek odasında biri engelli üç çocuğuyla yaşayan kadına, engelli yakını aylığı bağlandı, gıda ve eşya yardımları yapıldı.

İhtiyaç sahibi Özgül Yaman'ın üç çocuğuyla mutfak, tuvalet ve banyosu olmayan inşaat halindeki dairenin tek odasında verdiği yaşam mücadelesinin haberlere yansıması üzerine, Kaymakamlık, Serik Belediyesi ve çeşitli sosyal yardımlaşma dernekleri harekete geçti.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Yaman'a engelli çocuğu nedeniyle engelli aylığı bağlandı. Ayrıca aileye nakdi destek ve gıda yardımında bulunuldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Projesi kapsamında aileye yardım yapıldı.

Serik Belediyesince inşaat halindeki evin bitirilmesi için çalışmalara başlandı.

Antalya'da kurduğu "Kadının Sesi" grubuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan İnayet Öztürk Yücetaş da aileyi ziyaret etti.

Aileye gıda, kıyafet, mobilya gibi yardımlarda bulunduklarını anlatan Yücetaş, halkın çok duyarlı olduğunu, bu tür durumlarda hızlı koordinasyon sağlanarak gerekli yardımların yapıldığını belirtti.

Merkez Mahalle Muhtarı Zafer Korkmaz ise yardımseverlerin Özgül Yaman'a ve ailesine sahip çıktığını söyledi.

Özgül Yaman, kendilerine yardım eli uzatan herkese teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarının daha farklı olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer