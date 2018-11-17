Antalya'da İnşaat Halindeki Binada Yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 13 katlı inşaat halindeki binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.