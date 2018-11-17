Antalya'da İnşaat Halindeki Binada Yangın (2)

Antalya'da İnşaat Halindeki Binada Yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Kepez ilçesinde, 13 katlı inşaat halindeki binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da İnşaat Halindeki Binada Yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 13 katlı inşaat halindeki binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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