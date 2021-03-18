Antalya'da inşaat alanından kablo çalan çift yakalandı
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Antalya'da inşaat alanından kablo çalan çift yakalandı

18.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:13
Antalya'da inşaat alanından kablo çalan çift yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat alanından kablo çaldıkları belirlenen çift, yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat alanından kablo çaldıkları belirlenen çift, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki inşaat alanından yaklaşık 400 kilogramlık kablo makarasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili kimlikleri belirlenen Ahmet K. (40) ile eşi Ayşe K. (35) yakalandı.

Şüpheliler karakola götürülürken, çiftin 16 yaşındaki oğullarının arandığı öğrenildi.

Görüntülerde, kadın gözetleme yaparken, eşi ve oğlunun çaldıkları kabloyu kamyonete yüklemesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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