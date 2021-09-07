Antalya'da imar sorunlarının çözülmesini isteyen mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapattı

Antalya'da Kırcami bölgesi sakinlerinden oluşan bir grup, yaklaşık 40 yıldır imar sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle yolu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

Antalya'da Kırcami bölgesi sakinlerinden oluşan bir grup, yaklaşık 40 yıldır imar sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle yolu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

9 Eylül Caddesi'nde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Kırcami bölgesinin 5 bin ve 25 binlik imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle yıllardır süregelen imar planı sorununun çözümsüz kaldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Grup adına konuşan hak sahiplerinden Tamer Şenol, bölgenin şehrin ortasında sıkışmış, mezbelelik bir alan olduğunu söyledi.

Bu sorunun 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini ileri süren Şenol, bölgedeki imar planı çalışmalarının tamamlanması konusunda mücadele ettiklerini ancak yetkililere seslerini duyuramadıklarını ifade etti.

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep eden Şenol, sorunun çözümü için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Mustafa Özçelik ise şehrin göbeğinde medeniyetten uzak bir yaşam sürüldüğünü, mevcut eski evlerin bakım yaptırılsa dahi oturmaya elverişli olmadığını ileri sürdü.

Hakları olanı istediklerini belirten Hasan Ağan da insanların milyon lira değerindeki arazilerinde zor şartlarda yaşadığını kaydetti.

Serpil Küçükgüngör ise 37 yıldır imar çalışmasının yapılmasını beklediklerini belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

Bir süre slogan atan grup, polisin uyarısıyla eylemi sonlandırdı.

Hak sahipleri, 1 Temmuz'da Kırcami'deki başka bir noktada, 13 Temmuzda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde yaşanan süreci protesto etmişti.

Kırcami imar planı sorunu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarında kalan birkaç mahalleden oluşan Kırcami bölgesinde tapulu arazileri bulunanlar bir süredir, arazilerinin tarımsal alan özelliğini yitirdiği, çevredeki arazilerin yapılan çalışmalarla imara açıldığını savunarak kendi arazilerinin de imara açılması talebinde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda birkaç kez ilçe ve büyükşehir belediyesince 5 bin ve 25 binlik imar planı çalışmaları yapılan bölgede, çeşitli nedenle açılan davalar sonucu imar planı çalışmaları tamamlanamıyor.

Bölgede imar planı çalışmalarının tamamlanması için Konya Bölge İdare Mahkemesinin kararı bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş