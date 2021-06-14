Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin avukatı müvekkilinin kasten itildiğini iddia etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin avukatı müvekkilinin kasten itildiğini iddia etti

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin avukatı müvekkilinin kasten itildiğini iddia etti
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düştüğü iddia edilen hemşire Safiye Nur G.'nin avukatı Mine Tanrıverdi, müvekkilinin eski erkek arkadaşı tarafından pencereden itildiğini ileri sürerek şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını talep etti.

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düştüğü iddia edilen hemşire Safiye Nur G.'nin avukatı Mine Tanrıverdi, müvekkilinin eski erkek arkadaşı tarafından pencereden itildiğini ileri sürerek şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını talep etti.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta meydana gelen olayda, eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) ile tartıştıktan sonra ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire Safiye Nur G.'nin (24) tedavisi evinde sürüyor.

Yaralı hemşirenin avukatlığını Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği adına üstlenen Mine Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) tarafından pencereden aşağıya itildiğini ileri sürdü.

Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma yürütüldüğünü belirten Tanrıverdi, müvekkilini ikinci katın camından attığını ileri sürdüğü şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini belirtti.

Bunun için savcılığa başvurduklarını ifade eden Tanrıverdi, "Şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması için itiraz ettik. İtirazımıza yanıt bekliyoruz. Müvekkilim Safiye hanım vücudundaki kırıklar nedeniyle hala daha ayağa kalkamıyor. Psikolojik olarak kendisini toparlamaya çalışıyor. Üstüne düştüğü araba hayatını kurtardı. O araba olmasaydı beton zemine düşerek yaşamını kaybedecekti." diye konuştu.

Eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) ile tartıştıktan sonra ikinci kattan otomobilin üzerine düştüğü öne sürülen hemşire S.N.G. (24), kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde burnu, beli, sol kolu ve bacağında kırık olduğu tespit edilerek iki ameliyat geçirmişti.

Gözaltına alınan A.S.D ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, ancak suçlamaları kabul etmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Son dakika gündem: Pencereden atıldığı iddia edilen Safiye'nin avukatı: Olay kasten öldürmeye teşebbüs
Son dakika gündem: Pencereden atıldığı iddia edilen Safiye'nin avukatı: Olay kasten öldürmeye teşebbüs
Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyadı
Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Bülent Turan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Sarp Akkaya Tamer Levent Acun Ilıcalı
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin avukatı müvekkilinin kasten itildiğini iddia etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 18:29:49. #1.15#

title