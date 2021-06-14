Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin avukatı müvekkilinin kasten itildiğini iddia etti

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düştüğü iddia edilen hemşire Safiye Nur G.'nin avukatı Mine Tanrıverdi, müvekkilinin eski erkek arkadaşı tarafından pencereden itildiğini ileri sürerek şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını talep etti.

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düştüğü iddia edilen hemşire Safiye Nur G.'nin avukatı Mine Tanrıverdi, müvekkilinin eski erkek arkadaşı tarafından pencereden itildiğini ileri sürerek şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını talep etti.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta meydana gelen olayda, eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) ile tartıştıktan sonra ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire Safiye Nur G.'nin (24) tedavisi evinde sürüyor.

Yaralı hemşirenin avukatlığını Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği adına üstlenen Mine Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) tarafından pencereden aşağıya itildiğini ileri sürdü.

Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma yürütüldüğünü belirten Tanrıverdi, müvekkilini ikinci katın camından attığını ileri sürdüğü şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini belirtti.

Bunun için savcılığa başvurduklarını ifade eden Tanrıverdi, "Şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması için itiraz ettik. İtirazımıza yanıt bekliyoruz. Müvekkilim Safiye hanım vücudundaki kırıklar nedeniyle hala daha ayağa kalkamıyor. Psikolojik olarak kendisini toparlamaya çalışıyor. Üstüne düştüğü araba hayatını kurtardı. O araba olmasaydı beton zemine düşerek yaşamını kaybedecekti." diye konuştu.

Eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) ile tartıştıktan sonra ikinci kattan otomobilin üzerine düştüğü öne sürülen hemşire S.N.G. (24), kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde burnu, beli, sol kolu ve bacağında kırık olduğu tespit edilerek iki ameliyat geçirmişti.

Gözaltına alınan A.S.D ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, ancak suçlamaları kabul etmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş