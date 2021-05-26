Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin tedavisi sürüyor
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Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin tedavisi sürüyor

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen hemşirenin tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen ve vücudunda kırıklar oluşan kadının tedavisi devam ediyor.

Antalya'da ikinci kattan otomobilin üzerine düşen ve vücudunda kırıklar oluşan kadının tedavisi devam ediyor.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) ile tartıştıktan sonra ikinci kattan otomobilin üzerine düştüğü öne sürülen hemşire S.N.G. (24) kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki kez ameliyata alındı.

Burnu, beli, sol kolu ve bacağında kırık olduğu tespit edilen S.N.G'nin tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

S.N.G, hastanede gazetecilere, zorlu bir tedavi süreceği geçireceğini söyledi.

Doktorunun kırıklar nedeniyle iki ay ayağının üzerine basamayacağını söylediğini aktaran S.N.G, birkaç kez daha ameliyat edileceğini anlattı.

"Betona düşseydim belki de ölmüştüm"

S.N.G, ayrıldığı erkek arkadaşı A.S.D'nin kendisini zorla evine çıkardığını, tartıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Beni darbederek, burnumu kırdı. Acıdan kafamı kaldıramıyordum. Pencereye koşarak komşulardan yardım istedim. Ardından aşağıya itti. Allah'tan arabasının üzerine düştüm. Betona düşseydim belki de ölmüştüm. Aşağıda acıyla kıvranırken yanıma geldi, beni tekrar o halimle eve çıkartmaya çalıştı. Yaralı halde beni sürüklemeye çalıştı. Ben de 'Yalvarırım ambulans çağır, gerekirse şikayetçi olmayacağım.' dedim. Bu sırada komşular geldi, ambulans çağırdı. Benim düştüğümü iddia ediyor. Yaklaşık üç ay önce de beni darbetmiş, ailesinin ısrarı üzerine şikayetimi geri çekmiştim. Sürekli arayıp, beni taciz ediyordu. Mecburen ücretsiz izine çıktım. Tedirginim."

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan A.S.D'de emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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