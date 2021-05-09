Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 4 yaralı

ANTALYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki 17. Cadde ile Anadolu Caddesi kesişiminde meydana geldi. 17. Cadde istikametinden gelen Feyzullah Göktürk'ün kullandığı 07 EEA 70 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali yapınca Anadolu Caddesi'nden gelen Çetin Telli yönetimindeki 07 CTN 76 plakalı otomobile yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Telli yönetimindeki otomobil kaldırıma doğru savrularak durabildi.

Kazayı görenler araçların yanına giderek, Telli'nin kullandığı otomobilde sıkışan adı öğrenilemeyen kadını ve Çetin Telli'yi bulundukları yerden çıkarmaya çalıştı. Çevredekiler, otomobilin üzerine çıkıp emniyet kemerini keserek kadını araçtan çıkarttı. Olay yerine gelen ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Çetin Telli de ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Çetin Telli ambulansa alınırken, "Arkadaşım iyi mi, ona bakar mısınız?" dedi. Adı öğrenilmeyen kadın ise tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı hafif yaralı atlatan Feyzullah Göktürk ve yanındaki Hasan Nirvan ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.'KADINI ÖLDÜ DİYE DÜŞÜNDÜK'Kazayı görenlerden Mehmet Yaşar, "Yukarıdan gelen araç diğer araca çarparak takla attırdı. Araçtaki kadın sağdan sola, şoför de arkaya doğru savruldu. Kadını öldü diye düşünerek emniyet kemerini kesip camdan çıkarttık. Yardımcı olduk ambulansla gönderdik" dedi.Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve çevredekilerin yan yatan araçta sıkışan kişileri çıkarmaya çalışması yer aldı.VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYİ UNUTTUKaza anında sokağa çıkan vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Birçok kişinin sokağa çıktığı kazada bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kaza yerini görüntüledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN