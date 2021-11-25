Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Y.K'nin (41) kullandığı 07 YAK 06 plakalı otomobil ile E.E.B. (30) yönetimindeki 31 LT 977 plakalı otomobil, Patara Kavşağı'nda çarpıştı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.E.B. ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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