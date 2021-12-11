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Antalya'da iki otomobil çarpıştı bir kişi öldü

Antalya'da iki otomobil çarpıştı bir kişi öldü
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu İngiliz uyruklu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu İngiliz uyruklu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Manavgat'ta yaşayan İngiliz uyruklu Anthony Brian'ın (76) kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Kır yönetimindeki 42 B 5978 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, aydınlatma direğini devirerek ters dönen aracın sürücüsü Brian, yaşamını yitirdi, diğer sürücü Kır yaralandı. Kır, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Anthony Brian'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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