Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

19.08.2019 18:48

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil, Elmalı-Finike kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan araçlardaki Eser Ezgi Yergin, Sevim Yergin, Refik Avcı, Aysel Avcı, Ece Atasoy ve Süheyla Atasoy ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Durumları ağır olan Sevim Yergin ile Süheyla Atasoy ise helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA