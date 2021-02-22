Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

22.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:22
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'nde, H.D. (24) idaresindeki 07 AEF 087 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.U'nun (57) kullandığı 07 MBC 20 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüsü H.D. ile aracındaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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