Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

02.11.2019 21:24

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Özay Şimşek (42) idaresindeki 07 YHP 28 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi Töngüşlü yolunda karşı yönden gelen Murat Çankaya'nın (28) kullandığı 07 BCY 27 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Şimşek ve aracında bulunan Fatmaana (50), Gülsüm (11) ve Muhammet Şimşek (9) ile Murat Çankaya yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA