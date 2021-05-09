Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Feyzullah Göktürk yönetimindeki 07 EEA 70 plakalı otomobil ile Çetin Telli yönetimindeki 07 CTN 76 plakalı otomobil Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'de çarpıştı.

Işık ihlali dolayısıyla gerçekleştiği belirtilen kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Hasan Nirvan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın araçlarda sıkıştı. İtfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı bölgede yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki aracın çarpışma anı ve sonrasında vatandaşların yaralılara yardım etmeleri yer alıyor.

Yaralılara yardım edenlerden Mehmet Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçta sıkışan bir kadının emniyet kemerini keserek camdan çıkardıklarını ve ambulansa götürdüklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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