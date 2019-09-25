Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Masum Tuncel'in kullandığı 07 ABH 389 plakalı otomobil, Akseki-Cevizli arasında, Volkan Aydın yönetimindeki 07 LRS 60 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Tuncel ile aynı araçta bulunan Mehmet Ali, Barış ve Mecit Tuncel hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Aydın ile İsmail Tuncel ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.