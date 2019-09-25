Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25.09.2019 08:26

Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Akseki-Cevizli arasında 07 LRS 60 plakalı araç ile plakası belli olmayan bir otomobil çarpıştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılırken trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (17)

  • ABD ABD:
    ALLAH RAHMET EYLESİN. . ARAÇLARIN YAŞAM MAHALLERİ SAĞLAM, MUHTEMELEN EMNİYET KEMERİ TAKILMAMIŞ. . KÜÇÜK BİR TOKA HAYAT KURTARABİLİR. .
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  • ATAKAN:
    o yoldan devamlı gidiyorum çoğu at gözlüklü sürücüler trafik işaretlerine bakmıyor baksada anlamıyor herhalde 3 şeritli yolda rampa aşağı geliş kendisine ait olmadığı halde kendisinin gibi hatalı sollama yapan öküzler yüzünden devamlı akseki konya yolunda ölümlü kazalar oluyor.
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  • SÖZÜN BİTTİĞİ YER:
    trafik işaretine bakılırsa audi marka araç hatalı sollama yapmış. ölenlerde kusuru olmayan, şeridinde seyreden araçtan gibi. . . YAZIKKK. . . AUDİDEKİ ARAÇ RESMEN CİNAYET İŞLEMİŞ.
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  • SÖZDE İYİ MARKALAR.:
    İki alman arabası çarpışıyor sonuç felaket. Kaliteli ve sağlam bildiğimiz arabalar ne halde. Yazık insanlarımıza
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  • ABDULLAH:
    hangi hızla çarpıştığını biliyor musun, yollar güzel, arabalar güzel, insanımız gittiği kadar basıyor maalesef
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  • FIAT YETKILI SERVİS:
    Merhabalar, FIAT markası adı altında üretilen araçlarımız kesinlikle Türk Malıdır bilginize. .
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  • ADAM:
    Ne 2 almanı la biri alman da diğeri linea at gözlüklerini çıkar
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