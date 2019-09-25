Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

25.09.2019 08:26

Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Akseki-Cevizli arasında 07 LRS 60 plakalı araç ile plakası belli olmayan bir otomobil çarpıştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılırken trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: AA