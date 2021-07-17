Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.D. (50) idaresindeki 07 AOR 60 plakalı otomobil ile Y.A.C. (51) yönetimindeki 03 AJ 560 plakalı otomobil, Gömbe Mahallesi Yaylakılınç köy yolu Ağullu Kavşağı'nda çarpıştı.
Araçlardaki R.D. (80), S.C. (49) ve P.O. (68), yaralandı.
Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci