Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 07 Y 9567 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi Kördere mevkisinde Ş.C. yönetimindeki 07 AOZ 592 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile M.A'nın aracında bulunan S.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci