Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abdullah Korkmaz (27) idaresindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda, Onur Turan (23) yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Turan'ın kullandığı araçtaki Mehmet Yıldız (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler ile araçlardaki Durkadın Korkmaz (61), Ayşe (58) ve Ceylin Eken ile Erdem Aşıklaroğlu yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Turan'ın alkollü olduğu öne sürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Korkmaz ve Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eken'in cenazesi ise Kumluca'da toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak