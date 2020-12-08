Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

08.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:46
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

G.K. ( 33) idaresindeki 07 SBF 44 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi'nde karşı yönden gelen H.Ç. (37) yönetimindeki 07 Y 6483 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü G.K. ile araçta bulunan R.Ç. (63) yaralandı.

Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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