Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
08.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:46
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
G.K. ( 33) idaresindeki 07 SBF 44 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi'nde karşı yönden gelen H.Ç. (37) yönetimindeki 07 Y 6483 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü G.K. ile araçta bulunan R.Ç. (63) yaralandı.
Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci