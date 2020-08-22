Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Sahil Palamut Mahallesi'nde Serap Çolak'ın ( 27) kullandığı 48 JC 757 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rafet Çakal (22) idaresindeki 07 SFV 11 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Çolak ile Çakal, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA