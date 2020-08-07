Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
07.08.2020 22:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:02
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nursel Yavuz (54) idaresindeki 67 ABD 201 plakalı otomobil, Kınık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Armağan Kurt (45) yönetimindeki 07 Y 0747 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Yavuz ve aynı araçtaki Eda Yavuz yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA