İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 HZL 76 plakalı otomobil ile 06 BTT 468 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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