İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 HZL 76 plakalı otomobil ile 06 BTT 468 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu