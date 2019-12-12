Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

12.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kerime Sönmez idaresindeki 07 NZN 71 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde Mehmet Mustafa Çapacı'nın kullandığı 34 AFV 170 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çapacı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sönmez, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA