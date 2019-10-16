Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı

16.10.2019 14:40

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması sonucu biri hamile 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Antalya Kemer Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer yönüne ilerleyen Veli Baran'ın kullandığı, ilçeler arası taşımacılık yapan 07 ABC 231 plakalı midibüs ile İsmail Göçtü'nün kullandığı 58 ABF 772 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Göçtü'nün kullandığı midibüs kayalıklara çarparak durdu. Kazada Göçtü ile diğer midibüsteki Nilgün Ertekin ile hamile Emine Şahinbilir yaralandı. Göçtü'nün kullandığı midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza sonrasında ilçeler arası yolculuk yapan midibüsteki yolcular başka araçlarla istedikleri yere götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda kaza yapan araçlar çekildikten sonra yeniden ulaşım sağlandı.

Kaynak: DHA