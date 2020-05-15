Antalya'da iki mahallede bölgesel karantina uygulaması
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Antalya'da iki mahallede bölgesel karantina uygulaması

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Yeşildere ve Gebizli Mahallelerinin bazı bölümleri bugün itibarıyla karantina altına alındı.

Antalya'da iki mahallede bölgesel karantina uygulaması
15.05.2020 04:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 04:10

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Yeşildere ve Gebizli Mahallelerinin bazı bölümleri bugün itibarıyla karantina altına alındı.

Muratpaşa ilçesi kaymakamı Orhan Burhan başkanlığında toplanan kurul, Yeşildere Mahallesi, 2851 (Eski 1175.sok), 2853, 2858, 2864, 2870, 2878, ve 2858 sokak adresinde ikamet eden vatandaşlarda yapılan (Covid-19) korona virüs testlerinde pozitif vakalar çıkması, vaka ile temaslılarının aynı mahalle ve farklı sokaklarda ikamet ettiğinin tespit edilmesi, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantina kararı verdi. Muratpaşa Kaymakamlığı resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "İlçemiz Yeşildere Mahallesi, kuzeyde Gazi Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan, güneye doğru Aşık Veysel Caddesi'nin, 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezi kavşağına kadar sağ tarafının tamamı, 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezi kavşağı istikametinden 2778 sokağın kuzeye doğru 2773 sokak ile kesiştiği noktaya kadar, sokağın sağ tarafının tamamı, 2773 sokak ile 2830 sokağın kesiştiği noktadan, 2830 sokağın kuzeye doğru Gazi Bulvarı'na kadar olan kısmının sağ tarafının tamamı, Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde bulunan İpek Yapı Kooperatifleri A,B,C,D Bloklar ve Gebizli Mahallesi 1123 sokak İpek Sitesi A,B,C,D,E,F,G,H Bloklarının tamamının, 14 05 2020 tarihinden itibaren ikinci bir karar alınıncaya kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

GÖREVLİ PERSONEL HARİCİ GİRİŞ ÇIKIŞ OLMAYACAK

Sınırları belirtilen alanın giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (Sağlık personeli, kolluk kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapatılacağı ve vakalar ile teması tespit edilen vatandaşların 14 gün süre ile tam ev karantinasına alınması ve bu süreç içeresinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanacağının altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

"Karantinaya alınan İpek Sitesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızın gıda vb. ihtiyaçlarının Muratpaşa Belediyesi tarafından karşılanmasına, yukarıda belirtilen çalışmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi gereğince 3.150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan '…yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 il İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72.maddeleri uyarınca, 14/05/2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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