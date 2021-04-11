Antalya'da iki köpeği tüfekle vurarak öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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Antalya'da iki köpeği tüfekle vurarak öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya'da iki köpeği tüfekle vurarak öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eşine saldıran köpek ile bir başka köpeği tüfekle vurarak öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eşine saldıran köpek ile bir başka köpeği tüfekle vurarak öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, Güzelbağ Mahallesi Zeybek Sokak'ta aynı kişiye ait iki köpeğin öldürüldüğü ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti.

Ekipler, eşine saldıran köpeği evin önünde vuran M.A.Ö'nün, öfkeyle ahırdaki bir başka köpeği daha öldürdükten sonra bölgeden ayrıldığını belirlendi.

Yaralanan eşini özel bir hastaneye götürdüğü öğrenilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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