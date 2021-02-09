Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı
09.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:16
Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Hal Kavşağı'nda, iki kişi bıçak zoruyla paralarının alındığını belirterek polisten yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu zanlılar Z.D. ile V.V'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş