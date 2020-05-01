Antalya'da iki kardeşin muhabbet kuşu isteği yerine getirildi
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Antalya'da iki kardeşin muhabbet kuşu isteği yerine getirildi

Antalya'da iki kardeşin muhabbet kuşu isteği yerine getirildi
01.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:58

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altında oldukları için evlerinden çıkamayan iki kız kardeşe muhabbet kuşu hediye edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altında oldukları için evlerinden çıkamayan iki kız kardeşe muhabbet kuşu hediye edildi.

Çıplaklı Mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki Duygu Elçin ve 5 yaşındaki Yeter Ecem Atan kardeşler, annelerinden, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecekleri muhabbet kuşu istediler.

Çocukların ısrarı üzerine anne Ayşe Atan, sosyal medya aracılığıyla talebi Döşemealtı Belediyesine iletti.

Bunun üzerine aileye ulaşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kız kardeşlere 2 muhabbet kuşu hediye etti.

Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde kendilerine ulaşan bütün talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Anne Ayşe Atan ise talebi sosyal medyadan iletmesinin ardından belediye çalışanlarının eve muhabbet kuşu getirdiğini kaydetti. Atan, "Çocukların tek muhabbet kuşu nedeniyle anlaşmazlık yaşaması üzerine bunu öğrenen belediye başkanımız ikinci muhabbet kuşunu ise bizzat kendisi getirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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