Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada
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Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada Antalya'da iki kadının trafikte saç başa kavga etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada

ANTALYA - Antalya'da iki kadının trafikte saç başa kavga etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde meydana geldi. Akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri karşısındakinin darbesiyle açık olan aracın kapısına çarptı. Ayakta bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi. Yerde kavgaya devam eden kadınları güçlükle ayırdılar. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi, "Aha aha" diye şaşkınlığını dile getirdi.

Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada
Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada
Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada
Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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