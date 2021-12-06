Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'de bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışan iki grup, daha sonra kavga etmeye başladı. Kavgada Sinan A. karnından ve sırtından bıçakla yaralındı. Gence ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sinan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Sinan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan kişi ya da kişilerin bulunması için inceleme başlattı. - ANTALYA