Antalya'da iki grup arasında silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da iki grup arasında silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Antalya'da 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da iki grup arasında silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
01.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:41

Antalya'da 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah 09.00'da Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2314 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini silahlı ve bıçaklı kavgaya bıraktı. Olayda iki gruptan birer kişi tabancadan çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket polisi, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Çevre güzergahta incelemelerini sürdüren ekipler, çalılık alanda iki adet pompalı tüfek ele geçirdi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bir grubun diğer grubu ellerinde silahlarla takip ettiği, bazı grup üyelerinin kavga anı görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir şahsın bir kişiyi yere yatırıp kafasını beton zemine vurduğu gözlendi. Yine görüntülere polisin olay yerine gelip şahısları gözaltına aldığı yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Pınar Tartan Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sinan Gümüş Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Türk Lirası
Şu an buradasınız: Antalya'da iki grup arasında silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:41:29. #1.15#
title