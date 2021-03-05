Antalya'da iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın davası sürdü
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Antalya'da iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın davası sürdü

05.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:47
Antalya'da iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın davası sürdü

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tuncay T, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen sanığın oğlu V.T, olay günü birisinin kendilerini arayarak ayakkabı dükkanını açmalarını istemeleri üzerine işyerine gittiklerini söyledi.

Ayakkabı dükkanına geldiklerinde aniden bir grubun saldırısına uğradıklarını belirten V.T, "Dükkanı açık diye bize küfürler edip buradan sağ çıkamazsınız diye bağırıyorlardı. Biz de dükkanı açmaktan vazgeçtik, 'gidin polisle gelin' dedik. Bu sözler üzerine 20-30 kişilik grup bizi darbetmeye başladı." dedi.

V.T, kavga sırasında olay yerinden kaçtığı için bıçaklanma anını görmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncay T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 3 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde ayakkabı dükkanı bulunan Tuncay T. (38) ile Volkan Işık'ın (28) içinde bulunduğu grup arasında "ayakkabı meselesi" nedeniyle kavga çıkmıştı. Tuncay T'nin, Işık'ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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