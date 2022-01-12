ANTALYA'DA İKİ GEYİK SOKAKTA GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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ANTALYA'DA İKİ GEYİK SOKAKTA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde mahalle arasında ortaya çıkan iki geyik, görenleri şaşırttı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde mahalle arasında ortaya çıkan iki geyik, görenleri şaşırttı. Çevredekiler tarafından görüntülenen iki geyik, hızla uzaklaşıp gözden kayboldu.

Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'nin ormanlık bölgesinde yaşadığı değerlendirilen iki geyik, dün akşam saatlerinde mahalle arasındaki bir parkta görüldü. Dişi ve erkek olduğu tahmin edilen iki geyik, insanları fark edince araç trafiği arasına girdi. Otomobillerin arasından koşarak uzaklaşan geyikler gözden kaybolurken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Geyiklerin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin altına yazılan yorumlarda, Geyikleri Kepez ormanlık alanında daha önce de görmüştüm. Aç kaldıkları için ilçe merkezine inmiş olabilirler. İnşallah birileri çıkıp zarar vermez ifadeleri yer aldı.

ANTALYA'DA İKİ GEYİK SOKAKTA GÖRÜNTÜLENDİ

ANTALYA'DA İKİ GEYİK SOKAKTA GÖRÜNTÜLENDİ

ANTALYA'DA İKİ GEYİK SOKAKTA GÖRÜNTÜLENDİ

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