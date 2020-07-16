Antalya'da iki ev karantinaya alındı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ev karantinaya alındı.
16.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:50
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ev karantinaya alındı.
İlçede bir kişinin, çeşitli şikayetler nedeniyle başvurduğu hastanede Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hastanede tedaviye alınan kişinin, aynı mahalledeki bir eve düğüne gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iki ev karantina altına alındı.
Kaynak: AA