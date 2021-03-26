Antalya'da iki araçla çarpıştıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Antalya'da iki araçla çarpıştıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da iki araçla çarpıştıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki araçla çarpıştıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

Antalya'nın Serik ilçesinde iki araçla çarpıştıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Halit D. idaresindeki 07 F 3353 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda Bülent A. yönetimindeki 07 AJH 494 plakalı otomobile, ardından sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ANL 924 plakalı araca çarptıktan sonra, devrildi.

Kazada, sürücü Halit D. yaralandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Halit D, 112 Acil Servis ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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