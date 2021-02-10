Antalya'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
10.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:40
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
R.B'nin (52) kullandığı 07 AKK 46 plakalı ticari araç, Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde Y.A.K. (29) idaresindeki 32 LL 767 plakalı otomobille çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ş.M. (29), S.D.K (19) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer