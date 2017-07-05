Antalya'da İki Aile Hekimine Tekme- Tokat Saldırı

ANTALYA'da sağlık ocağında muayene olmadan çeşitli tetkikler istediği öne sürülen hastayla, onun yakınları, Uzm. Dr. Ali Renkliçay ile Dr. İrfan Mehmet Cikcik'e tekme- tokat saldırdı. Saldırganlar kaçarken, doktorlar darp raporu alıp, polise şikeyetçi oldu.



Olay, dün Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 11 No'lu Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Görevli uzman doktor Ali Renkliçay, muayene olmadan çeşitli tetkikler istediği öne sürülen hastayla tartışmaya başladı. Tartışma, hastanın 3 yakınının da karışmasıyla büyüdü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4 şüpheli, Dr. Renkliçay ile tarafları ayırmaya çalışan Dr. İrfan Mehmet Cikcik'e saldırdıktan sonra kaçtı.



Darp raporu alan Dr. İrfan Mehmet Cikcik ve Dr. Ali Renkliçay, polise giderek şikayetçi oldu.



Olayın kısa sürede gerçekleştiğini belirten Dr. Ali Renkliçay, "Hasta elinde küçük bir kağıkla içeri girdi. Benden birtakım tetkikler istedi. Ben de muayene olmadan bir şey yapamayacağımı söyledim. Bunun üzerine bana tehdit ve hakaretler yağdırarak ayrıldı. Bir süre sonra ise iki araçla geri geldiler. Ben de konuşarak çözebileceğimi düşündüğüm için diğer doktor arkadaşımın yanına gittim. Tekme tokat saldırdılar. Şikayetçiyim" dedi.



Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ekin Saba, saldırıyı kınadığını belirtti. Saba, "Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıyı kınıyoruz. Şiddet terörü dursun. Uygun görmediğimiz raporları vermek, antibiyotikleri yazmak zorunda değiliz. Vatandaşlarımızın artık bunu anlamasını istiyoruz" dedi. - Antalya