Antalya'da iki aile hekimi darp edildi



*- ANTALYA'da sağlık ocağında muayene olmadan çeşitli tetkikler istediği öne sürülen hastayla yakınları, Uzm. Dr. Ali Renkliçay ile Dr. İrfan Mehmet Cikcik'i darp etti.



Olay, dün Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 11 No'lu Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Görevli uzman doktor Ali Renkliçay, muayene olmadan çeşitli tetkikler istediği öne sürülen hastayla tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4 şüpheli, Renkliçay ile tarafları ayırmaya çalışan Dr. İrfan Mehmet Cikcik'i darp edip kaçtı.



Darp raporu alan İrfan Mehmet Cikcik ve Ali Renkliçay, polise giderek şikayetçi oldu.



Olayın kısa sürede gerçekleştiğini belirten Ali Renkliçay, "Hasta elinde küçük bir kağıkla içeri girdi. Benden birtakım tetkikler istedi. Ben de muayene olmadan bir şey yapamayacağımı söyledim. Bunun üzerine bana tehdit ve hakaretler yağdırarak ayrıldı. Bir süre sonra ise iki araçla geri geldiler. Ben de konuşarak çözebileceğimi düşündüğüm için diğer doktor arkadaşımın yanına gittim. Tekme tokat saldırdılar. Şikayetçiyim" dedi.



Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ekin Saba, saldırıyı kınadığını belirtti. Saba, "Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıyı kınıyoruz. Şiddet terörü dursun. Uygun görmediğimiz raporları vermek, antibiyotikleri yazmak zorunda değiliz. Vatandaşlarımızın artık bunu anlamasını istiyoruz" dedi.