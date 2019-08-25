25.08.2019 17:46

Antalya'da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı

Kavgada 3 kişi darp neticesi yaralanırken, olaya yakın bölgeye düğün için gelen davetlilerin araçları kurşunlardan dolayı zarar gördü

Polis, kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elindeki kılıca el koydu

ANTALYA - Antalya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavga, mahallede gergin anlar yaşattı. Olayda 3 kişi darp edilerek yaralanırken, çevredeki ev ve düğün için mahalleye gelen davetlilerin araçları kurşunlardan dolayı zarar gördü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak mahallesi 907 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile, tekrar bir araya geldiği sırada taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri, yanında bulundurduğu tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Olayda çevredeki araç, ev ve işyerleri zarar gördü. 3 kişinin darp darp edilerek yaralandığı kavgada, tüfekli şahıs olay yerinden 33 B 5864 plakalı aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. tarafların bir kişinin elinde bulunan kılıca, polis tarafından el konuldu.

Olay yerinden kaçan tüfekli şahıs ise eş zamanlı olarak yürütülen kovalamaca ile yakalandı. Ekipler, olaya karışan şahısları polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA