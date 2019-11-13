Antalya'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Antalya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Antalya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde aynı sokakta oturan iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.